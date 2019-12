Autostrade liguri, Toti: «Governo convochi le parti per mettere in piedi piano emergenza»

Genova. «Dal crollo del Ponte Morandi è in corso da un anno e mezzo una vera e propria guerra tra il Governo, unico e solo ad avere competenza sulle reti autostradali, e la Società Autostrade. Di questa guerra, che non ha prodotto alcun risultato (le concessioni sono ancora lì e i partiti della maggioranza litigano ogni giorno sul da farsi), la vera vittima è la Liguria: invece di fare giustizia delle vittime del Morandi, nella inconcludenza dei vuoti proclami, sta rimandando schiacciata una regione, proprio quella che ha sofferto per la tragedia del crollo.

Una beffa drammatica. Di fronte a tutto questo il Governo decida ciò che ritiene, ritiri la concessione o non la ritiri, ma torni a fare il Governo: convochi subito tutte le parti, metta in piedi un piano emergenza, informi le istituzioni locali e si assuma le proprie responsabilità verso i cittadini. Basta proclami, ma azioni concrete». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti interviene a seguito dei disagi che si sono verificati in questi giorni sulla rete autostradale ligure.

