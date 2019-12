Capodanno a Bordighera, niente botti e isola pedonale in piazza Garibaldi

Bordighera. Il Capodanno a Bordighera si festeggerà senza petardi. Lo dice il regolamento di polizia urbana in cui si legge che nella Città delle Palme è vietato «sparare mortaretti o simili». Il divieto vale per l’intero anno su tutto il territorio comunale, ma particolare attenzione verrà prestata in concomitanza delle feste, sia per tutelare la salute degli animali (domestici e selvatici) sia per la sicurezza delle persone.

E non è tutto. In vista della notte di San Silvestro, che per la prima volta Bordighera festeggerà in piazza Garibaldi, il comandate della polizia locale Attilio Satta ha predisposto un’ordinanza ad hoc. Oltre a vietare di introdurre petardi e affini in piazza, bombolette di spray urticante o altri dispositivi che possono costituire un pericolo, saranno numerosi i provvedimenti adottati per garantire la sicurezza.

