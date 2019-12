L’attrice ligure Veronica Zanni selezionata per interpretare la protagonista di “Mondi Paralleli”

Liguria. E’ ligure la protagonista femminile del nuovo film “Mondi paralleli” che sarà girato proprio in Liguria dalla D&E Animation, ossia la casa di produzione nota per Game of Kings. A interpretare il personaggio di Clara Jenkins sarà infatti Veronica Zanni, 23 anni.

Fascino alla Eva Green, la giovane attrice ligure è stata scelta da una commissione composta dagli attori Luca Cevasco e Rosa-Angela Rivituso con il supporto di Dario Rigliaco, autore di Pietra Ligure. L’undici gennaio ultimo casting a Villa Bombrini per completare i ruoli.

