Samuele Manfredi sul palco del Loano Solidale Live Show: “Vivo in ospedale ma tengo duro, bisogna lottare”

Loano. “Sono contento di passare le vacanze qui nella mia terra. Sono in riabilitazione, e vi ringrazio per l’aiuto che mi darete. In questo periodo vivo in ospedale, ma tengo duro. Bisogna lottare”. Emozione oggi pomeriggio al “Loano Solidale Live Show” quando Elena Ballerini, conduttrice dell’evento, ha chiamato sul palco allestito presso il PalaGarassini di via Matteotti Samuele Manfredi.

... » Leggi tutto