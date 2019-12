Ventimiglia, “Natale con i tuoi… The Day After Xmas …con noi” diverte il pubblico del Teatro Comunale

Ventimiglia. Possono ritenersi fortunati coloro che hanno “quasi” riempito venerdì scorso, il 27 dicembre, il Teatro Comunale per assistere allo spettacolo recitativo-musicale intitolato “Natale con i tuoi… The Day After Xmas …con noi” (il giorno dopo S.Stefano…) scritto e diretto da Claudio Ristagno e Claudio Vecchio. Regia di Diego Marangon.

19 gli interpreti natalizi di liber-theatrum immortalati nella foto-ricordo. Un plauso per i costumi di Anna Vignarolo e Teresa Bannino, il tecnico audio Stefano Hutter e l’illustrazione di Marta Siliato.

