Alassio, pensa che gli abbiano venduto un paio di scarpe false: giovane sanremese danneggia negozio

Alassio. Dopo aver acquistato un paio di scarpe di marca, da un noto negozio alassino, è ritornato indietro perché riteneva di essere stato raggirato circa l’originalità del marchio. Così, un giovane sanremese, ritenendo di essere stato raggirato circa l’originalità del marchio, è ritornato indietro per ottenere dei chiarimenti dal negoziante.

Dopo una iniziale polemica degenerata in una furibonda lite, il giovane ha pensato bene di farsi ragione da solo, spaccando il registratore e altri materiali presenti. Solo l’intervento dei vigili urbani , in ausilio dei quali è intervenuta la pattuglia della radiomobile ha evitato il peggio. Per il giovane sanremese è scattata la denuncia per danneggiamento, oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale .

