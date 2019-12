Autostrade liguri, la situazione in tempo reale: ricominciano le code sulla A10 tra Celle e Savona

Liguria. C’è la speranza che possa rivelarsi una giornata un po’ più semplice, quella di oggi, per le autostrade liguri dopo alcuni giorni “da brivido”. Ma è solo una speranza: anche ieri, infatti, nonostante le misure d’emergenza concordate tra Aspi e Regione Liguria (ridurre l’impatto dei cantieri tra Arenzano e Savona, rendere agibili tre corsie su quattro, rendere “notturni” i cantieri sulle barriere fonoassorbenti), i chilometri di coda sono stati tra gli 8 e i 10 per tutta la giornata.

Ieri sera l’annuncio da parte di Autostrade dell’apertura di una nuova corsia tra Albisola e Savona ha dato speranza per la giornata di oggi, nella quale i disagi potrebbero se non scomparire almeno mitigarsi dopo giornate davvero difficili. In ogni caso anche oggi IVG.it monitorerà in tempo reale la situazione per aggiornare i lettori sulle condizioni delle autostrade liguri e sull’opportunità o meno di “avventurarsi” (è proprio il caso di dirlo) tra cantieri e code.

... » Leggi tutto