Autostrade, vertice al Ministero: apertura di Aspi su riduzione pedaggi in Liguria

Regione. Oggi si è riunito al ministero delle infrastrutture e dei trasporti un gruppo di coordinamento per gestire le emergenze sulle autostrade di Liguria, Marche e Abruzzo.

Alla riunione voluta dalla ministra Paola De Micheli hanno partecipato, oltre al capo di gabinetto del Mit e al direttore generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, anche Aiscat, polizia stradale, protezione civile e il gestore autostradale Aspi, al fine di “individuare soluzioni ottimali per gestire i problemi presenti sulla rete autostradale, in modo specifico sulle tratte A14 (tra Fermo e Pescara), A1 (Caianiello-Napoli) e A16 (Avellino-Benevento), a seguito dei provvedimenti giudiziari”.

... » Leggi tutto