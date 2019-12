Bergeggi dice No al razzismo e all’omofobia: approvato ordine del giorno

Bergeggi. È stato approvato all’unanimità, nel corso dell’ultimo consiglio comunale dell’anno, con il voto favorevole di tutti i consiglieri presenti, un ordine del giorno presentato dal Sindaco Roberto Arboscello contro odio, razzismo e xenofobia, con l’adesione del comune di Bergeggi alla rete dei comuni per la memoria.

Questo atto ufficiale del consiglio comunale sancisce di fatto il sostegno al Sindaco a riguardo della manifestazione dello scorso 10 dicembre “L’odio non ha futuro”, tenutasi a Milano, durante la quale oltre 500 sindaci erano scesi in piazza per manifestare solidarietà nei confronti della senatrice Liliana Segre e sostenere la commissione in Senato da lei voluta.

