Caos Autostrade, l’ad Tomasi: “Ci dispiace per i problemi che abbiamo creato in Liguria”

Liguria. “Ci dispiace per i problemi che abbiamo creato, ci dispiace anche per quello che è successo oggi sulla A26. Domani saremo al ministero per vedere le ulteriori azioni di verifica che sono necessarie”. Lo ha detto Roberto Tomasi, amministratore delegato di Autostrade per l’Italia, al termine dell’incontro in Regione col presidente Giovanni Toti e gli assessori Giampedrone e Benveduti per fare il punto sull’emergenza in corso in Liguria.

Durante la riunione sono state stabilite misure come lo sconto sui pedaggi nel tratto Pra’-Varazze sulla A10 e la rimozione di alcuni cantieri. “Abbiamo definito un piano di intervento, abbiamo definito anche gratuità e possibilità di fare un tavolo tecnico col ministero per poter seguire direttamente la situazione”, ha precisato Tomasi.

