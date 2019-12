Capodanno sicuro ad Albenga: vietati i contenitori di vetro e lattine

Albenga. Capodanno sicuro ad Albenga. Il sindaco Riccardo Tomatis ha emesso un’ordinanza che vieta la detenzione (al di fuori dei pubblici esercizi e con l’esclusione degli addetti alla manifestazione) di contenitori in vetro e lattine in piazza del Popolo in occasione del Capodanno.

L’evento, infatti, vedrà presumibilmente l’afflusso di una quantità di cittadini e turisti tale per cui la presenza di questi materiali potrebbe rivelarsi pericoloso per la pubblica incolumità dei cittadini.

