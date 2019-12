Crolla la volta di una galleria della A26, chiuso tratto tra Masone e bivio A10

Genova. Intorno alle 18.30 di stasera una parte della volta di una galleria della A26 è crollato sulla carreggiata che muove in direzione di Genova. L’episodio si sarebbe verificato all’interno della galleria Bertè, poco prima del suddetto bivio, e per fortuna non risultano feriti.

Il tratto di A26 tra Masone e il bivio con l’A10 è al momento chiuso al traffico, con conseguenti disagi sulla circolazione. Uscita obbligata a Masone.

Al momento si registrano due chilometri di coda. A tutti i veicoli si consiglia di percorrere la diramazione Predosa Bettole e successivamente la A7 Serravalle-Genova. I veicoli leggeri che si trovano oltre il bivio per la diramazione Predosa-Bettole, devono uscire obbligatoriamente a Masone e possono proseguire attraverso la Sp456 del Turchino.

