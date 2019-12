Crolla volta galleria in A26, presidente Toti: «Sconcertato e preoccupato»

Genova. «Siamo sconcertati e preoccupati per quanto accaduto oggi sulla A26. La sicurezza dei cittadini viene al primo posto e bisogna intervenire immediatamente e con tutti gli strumenti a disposizione, senza polemiche o strumentalizzazioni quanto mai dannose». Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, non appena appresa la notizia di quanto accaduto nella galleria Bertè della A26, nel tratto tra Masone e il bivio con l’A10, attualmente chiuso al traffico.

Anche questa volta, come per il crollo del viadotto sull’A6 in seguito a una frana, per un miracolo non si sono registrati feriti. Ma le ripercussioni su turismo e commercio ligure potrebbero essere pesanti.

... » Leggi tutto