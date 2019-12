Crollo in galleria sulla A26, tempi incerti per la riapertura. Toti: “Sono allibito”

Liguria. “È chiaro che questo ulteriore episodio ci lascia allibiti, perché da tanto tempo chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza delle nostre gallerie e dei nostri viadotti”. Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, raggiunto dalla notizia del crollo della galleria in A26 proprio durante la riunione in Regione con l’ad di Autostrade Roberto Tomasi.

Al momento non ci sono tempi certi per la riapertura. “Nessuno si immaginava che crollasse il soffitto di una galleria appena finito questo incontro, che serviva a mettere in piedi un primo monitoraggio – ha detto Toti – Ho parlato anche col ministro De Micheli che mi pare sia ugualmente allibita, e ha convocato a Roma domattina la società concessionaria”.

... » Leggi tutto