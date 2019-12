Il nuovo anno RunRivieraRun si apre con la Chicchiricchì Run della Befana

Pietra Ligure. Venerdì 3 gennaio torna la Chicchiricchì Run, l’allenamento di gruppo per eccellenza che partirà da piazza San Nicolò a Pietra Ligure alle ore 8, per poi farvi ritorno.

Il percorso, ormai collaudato, si snoderà per 8 chilometri circa per i runners e 6 chilometri circa per i walkers dal centro di Pietra Ligure fino alla Marina di Loano e ritorno ed è aperto a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi dell’Asd Run RivieraRun, organizzatori dell’evento con il patrocinio del Comune di Pietra Ligure.

