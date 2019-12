Le news più lette su IVG da maggio ad agosto 2019: dall’omicidio degli Aquario alla “esibizionista dell’autogrill”

Provincia. Prosegue il tradizionale “viaggio” di IVG.it alla scoperta delle notizie più lette dell’anno. Un modo per ripercorrere gli avvenimenti del 2019 visto con gli occhi dei lettori, che hanno scelto giorno dopo giorno cosa leggere e condividere.

L’anno che volge al termine è stato segnato da grandi notizie e grandi tragedie, momenti felici e momenti di estrema difficoltà. L’ultimo in ordine di tempo è legato ai disastri causati dal maltempo dal 23 al 25 novembre: e proprio in quei giorni IVG ha stabilito i suoi nuovi record in termini di letture, con oltre 760 mila utenti unici in un solo giorno (il 24 novembre) e oltre 3 milioni di pagine lette in 48 ore.

... » Leggi tutto