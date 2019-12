Marco Ghini e Bruno Robello de Filippis pronti per il lancio nel panorama teatrale nazionale

“Auguri senza Censura” organizzato da STROBE Srl è andato in scena il 23 dicembre, con replica il 27 dicembre, registrando in entrambe le date un notevole successo di pubblico.

Uno spettacolo da “10 e LODE” e doppio SOLD OUT al Teatro Ex Chiesa Anglicana di Alassio.

Un grandissimo “Colpo Teatrale” , grazie agli artisti Bruno Robello de Filippis, Marco Ghini, Claudio Zitti e la giovane Gaia Capelli e alla sapiente “mano” di Marco Dottore, massimo esperto nel campo artistico locale, che ha dettato i tempi dello spettacolo.

Dietro al grande successo di “Auguri senza Censura”, oltre all’indiscusso talento dei quattro artisti, c’è un’organizzazione ben strutturata, che ha curato nei minimi dettagli gli eventi, e tanta voglia di fare uno spettacolo sorprendente per la Città di Alassio.

La chiave di lettura dello spettacolo è infatti la realizzazione di un importante momento di aggregazione nella splendida Alassio, che ha permesso di promuovere alcune eccellenze artistiche del territorio.

“E’ stato uno dei più grandi successi messi in scena all’Anglicana quest’anno”, è il commento soddisfatto di Marco Dottore.

“Bruno Robello de Filippis e Marco Ghini hanno raggiunto il loro obbiettivo: essere presenti ancora una volta nel loro territorio, dopo i numerosi eventi a scopo benefico che hanno portato avanti negli anni, lanciandosi definitivamente nel panorama artistico locale, ma … non solo! Occhio alle sorprese!” avvertono i produttori, che hanno in serbo grandi novità e un lancio a 360 gradi nel panorama Teatrale Nazionale, visto l’eccezionale riscontro avuto dalle esibizioni della coppia artistica Marco & Bruno.

È il caso di dirlo: attenti a quei due!

... » Leggi tutto