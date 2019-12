Ordinanze anti-botti dei sindaci savonesi: rispetto per persone e animali, evitare rischi per la pubblica incolumità

Provincia. Si avvicina Capodanno e per la notte di San Silvestro sono già scattate le prime ordinanze da parte dei sindaci savonesi contro i tradizionali botti di fine anno. Si rinnova quindi, la stretta dei comuni della provincia per limitare l’uso dei petardi, mal visti dalle associazioni animaliste per i danni e i pericoli per gli animali domestici e non, ma anche da molte altre associazioni che chiedono rispetto per le persone, in particolare anziani, malati, invalidi, disabili e neonati.

Le misure, in linea generale, predispongono di vietare l’utilizzo di ordigni pirotecnici sul territorio di propria competenza ed in particolare nelle aree periferiche e collinari soprattutto quelle con presenza di vegetazione (parchi privati e pubblici, giardini, zone agricole – prative e boscate) e comunque a rischio incendi.

