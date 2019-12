“Un bravo papà ed un grande sportivo”: l’ultimo, commosso saluto di Pietra Ligure a Gianmario “Cico” Zerbini

Pietra Ligure. Chiesa di San Nicolò gremita. Centinaia le persone presenti, con una nutrita rappresentanza di ultras del Genoa (con bandiere al seguito) e tanti ex compagni e allievi di kick boxing. Così Pietra Ligure, questo pomeriggio (30 dicembre) ha dato il suo ultimo, commosso saluto al campione sportivo Gianmario “Cico” Zerbini.

“Cico ci è stato tolto in maniera veloce e crudele, è un momento difficile da comprendere: la vita spezzata in questo modo ci richiama alla fragilità dell’esistenza, a capire l’importanza del voler bene a se stessi e agli altri, – ha dichiarato il parroco durante l’omelia. – Un dolore condiviso non solo dai familiari ma da tanti, nel mondo dello sport e della tifoseria. Era un bravo papà, aveva un legame stretto con la figlia per la quale pensava in grande. Oggi è tanta la sofferenza per i grandi legami creati nella vita”.

