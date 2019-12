A Loano il veglione in piazza con Roberto Ferrari, Dj Angelo e Carolina Marquez

Loano. E’ ormai scaduto il conto alla rovescia per il grande veglione in piazza con cui la città di Loano saluterà il 2019 e darà il benvenuto al 2020. Il proverbio dice che “Non c’è il due senza il tre” e così dopo avere ospitato on-stage i protagonisti di Radio 105 e di Radio M20, questa volta tocca a Radio Deejay occupare la scena per la grande festa di fine anno di Loano.

Per il capodanno 2020 il sindaco Luigi Pignocca e l’assessore a turismo, cultura e sport Remo Zaccaria hanno deciso di puntare sempre più in alto e, grazie alla collaborazione con Dimensione Eventi (gestore delle manifestazioni estive del Giardino del Principe e del Dreams Festival), hanno scelto di offrire a tutti i loanesi ed ospiti un inizio dell’anno all’insegna del divertimento.

