Albenga, 2020 nel segno dell’incertezza per tante persone in difficoltà: “sospese” 50 borse lavoro

Albenga. Ultimo giorno del 2019 e 2020 ormai più che alle porte. Ma il nuovo anno, per una cinquantina di albangenesi, già in condizioni di difficoltà, non inizierà certo nel migliore dei modi e sotto i migliori auspici.

A causa di un intoppo burocratico, complici nuove normative e la loro attuazione, a partire da domani (primo gennaio) e per tempo indeterminato (anche se la speranza è che possano essere riattivate nel giro di poco più di un mese) saranno sospese circa 50 borse lavoro destinate in gran parte a soggetti che fanno riferimento ad Asl, Cim e Sild (Servizio Inserimento Lavoro Disabili).

... » Leggi tutto