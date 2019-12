Capodanno, Coldiretti: “In Liguria si brinda all’anno nuovo con vino e spumante locale”

Liguria. Mancano poche ore all’atteso cenone di San Silvestro, dove amici e parenti si riuniranno a casa o al ristorante per salutare l’anno nuovo con i menù liguri che traboccano di piatti tipici, quali ravioli al tocco, cotechino e lenticchie, pandolce genovese mentre, allo scoccare della mezzanotte, si brinderà con lo spumante locale, sempre più apprezzato a livello anche internazionale, e per gli amanti del buon vino, non mancherà un bicchiere di Schiacchetra’ delle Cinque Terre. E non solo tra le mura regionali cresce il consumo di bollicine, dal momento che, con un balzo del 9 per cento nelle bottiglie esportate, lo spumante tricolore conquista le tavole nel mondo, dove per Natale e Capodanno 2019 sarà registrato il record storico di brindisi Made in Italy.

“Anche in occasione delle feste – affermano il presidente di Coldiretti Liguria Gianluca Boeri e il delegato confederale Bruno Rivarossa – scegliere il vino Made in Liguria significa incentivare un settore di punta del nostro territorio, oltre a darci la certezza di avere in tavola un prodotto tracciabile e garantito, di ottima qualità. La vendemmia appena conclusa ha prodotto a livello regionale meno uve rispetto alla precedente, a causa dell’andamento climatico della primavera/estate 2019, ma nonostante questo la qualità si è confermata ottima garantendo al vino ligure di poter ulteriormente consolidare il proprio mercato sia a livello nazionale sia mondiale. Il nostro vino è cresciuto scommettendo sulla sua identità, fatta di una tradizione millenaria che i nostri imprenditori custodiscono gelosamente, accompagnata da una gran voglia di sperimentazione che ogni anno porta a delle novità”.

