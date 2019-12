Carcare, la lista civica “Lorenzi Sindaco” fa il bilancio del lavoro svolto nel 2019

Carcare. Giunti a fine anno, anche per la lista civica “Lorenzi Sindaco” di Carcare è tempo di bilanci.

I consiglieri Rodolfo Mirri, Alessandro Lorenzi, Daniela Lagasio notano: “L’anno che sta per finire è servito al gruppo per comprendere e studiare da vicino l’azione amministrativa, per avere coscienza di ciò che è stato fatto e con che margini di manovra cercare di realizzare quel tanto che c’è ancora da fare e migliorare. É stato per noi un anno di costante lavoro consiliare con senso di responsabilità, sia intervenendo nelle commissioni permanenti sia direttamente in consiglio comunale, sempre con cognizione di causa e dopo un attento studio delle tematiche proposte di volta in volta”.

