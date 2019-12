Ceriale affida alla Sat la gestione dei rifiuti, ok dal consiglio comunale

Ceriale. Via libera dal consiglio comunale di Ceriale alla delibera sull’acquisizione delle azioni SAT e l’affidamento “in house providing” del servizio di gestione dei rifiuti. Preso atto della scadenza del contratto con l’attuale gestore EnergetiKambiente, l’amministrazione cerialese, dopo attente valutazioni delle altre soluzioni possibili, ha ritenuto quasi una scelta obbligata l’affidamento del servizio “in house providing”.

“Non c’erano le condizioni per un rinnovo all’attuale gestore a causa di un deludente servizio svolto in questi ultimi anni – ha detto chiaramente il sindaco di Ceriale Luigi Romano – Non ci è parsa realistica una gara pubblica nella quale difficilmente ci sarebbero state partecipazioni visto la durata del contratto, meno di un anno. E considerato che la Provincia di Savona sta predisponendo il piano d’area omogenea che diventerà operativo dal 1 gennaio 2021 la scelta di SAT è stata inevitabile”.

