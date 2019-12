Crollo A26, i sindacati: “I primi a pagare le inefficienze utenti e autotrasporto”

Liguria. “Verrebbe da dire che una maledizione si è abbattuta sulle autostrade liguri: è di ieri la notizia del crollo di parte del soffitto di una galleria sulla A26, fra Ovada e Masone, e di questa mattina quella dell’incendio divampato nel cantiere di ricostruzione del ponte, che ha distrutto l’impalcato della pila 13. Ma sappiamo che la fatalità, in questi accadimenti, incide in percentuali bassissime e, allora, ancora una volta, denunciamo l’insufficienza di controlli preventivi, l’assenza di progetti lungimiranti, che tengano in primissimo conto la tutela degli utenti ma anche dei lavoratori che quelle corsie le percorrono, ininterrottamente, ogni giorno e più volte al giorno”. A dirlo sono le segreterie territoriali di Filt-Cgil, di Fit-Cisl, di Uiltrasporti e di Sla-Cisal e le Rsa del primo tronco Aspi.

Le organizzazioni sindacali denunciano che “la Liguria senza progetti lungimiranti sulle infrastrutture che tengano conto della sicurezza degli utenti e che consentano ai lavoratori e alle aziende di lavorare è destinata a un tracollo, con inevitabili ricadute occupazionali in un settore strategico come quello dell’autotrasporto”.

