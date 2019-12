La rappresentativa C13 di footbal sala della Liguria nel weekend alla Youth Cup di Lainate

Vallebona. Grande appuntamento di football sala nel weekend del 4-5 gennaio a Lainate (Milano) per la Youth Cup 2020 C13 riservata a ragazzi nati nelle annate 2007-08-09 organizzata dalla FIFS – Federazione Italiana Football Sala.

La manifestazione, che nella scorsa stagione aveva visto grande protagonista la nazionale di Seborga capace di ottenere le storiche vittorie contro Svizzera e Regno Unito per poi conquistare il secondo posto finale, anche quest’anno presenterà al via una squadra del Ponente. L’Academy FIFS Liguria sfiderà infatti le academy di Piemonte e Lombardia, il Team Ticino Lugano, La Liga Deportiva Milano ed il Victor Rho in un torneo a sei squadre che si preannuncia come sempre ricco di grandi emozioni.

