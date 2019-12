San Bartolomeo al Mare. Grande festa per il Capodanno dei bambini oggi pomeriggio.

Caccia al tesoro in mare, animazione e musica hanno animato piazza Torre Santa Maria. Fem spettacoli (Fortunato e Marbella) hanno proposto folletti, trampolieri, bolle di sapone per intrattenere i più piccini, che sono stati anche coinvolti in una spettacolare caccia al tesoro condotta dall’Asd Topkayak.

