Sanremo, il numero di fine anno della rivista di cultura musicale è dedicato allo “Swing Corner of Christmas”

Sanremo. È in uscita nei prossimi giorni il numero 37 della rivista “The Mellophonium”, il “periodico saltuario” fondato vent’anni fa da Freddy Colt e Valerio Venturi.

Il nuovo numero, sotto la direzione del giornalista e storico Romano Lupi, è dedicato allo “Swing Corner of Christmas”, la rassegna curata dal Centro Kenton nelle manifestazioni natalizie del Comune. Si parla in realtà non solo di swing, ma anche di anniversari della musica con articoli dedicati a Natalino Otto, Fabrizio De André, Demetrio Stratos, a Woodstock, grazie a firme vecchie e nuove come Ferdinando Molteni, Riccardo Sasso, Marco Scolesi, Marco Perotti, Paola Silvano, mentre il collaboratore di spicco Dario Salvatori traccia un

personale, inedito ricordo del grande Fred Bongusto, recentemente scomparso.

