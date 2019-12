“Scempio” di canne e legname sulle spiagge finalesi

Finale Ligure. Non sono mancate polemiche, anche nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, sulla massiccia presenza di canne, legname e altro materiale sulle spiagge finalesi per queste festività natalizie. In tanti hanno infatti dovuto fare lo “slalom” nel litorale di Finale Ligure: per alcuni non una bella immagine… I turisti e i visitatori che hanno fatto ore e ore di coda in autostrada per trascorrere un soggiorno a Finale Ligure e godersi il mare d’inverno in queste belle giornate di sole si sono ritrovati una vera e propria “invasione”. Perchè non si è provveduto ad una ordinanza per i consueti abbrucciamenti come fatto in altri comuni?

