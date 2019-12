Pietra Ligure. Quasi 300 persone (290 per la precisione) hanno preso parte al Cimento Invernale di Pietra Ligure, che è andato in scena questa mattina, come da tradizione con partenza dai bagni Giardino, sul lungomare Bado.

I temerari hanno sfidato il gelo dell’inverno tuffandosi in acqua, dove la temperatura era di circa 14 gradi di pari passo con quella esterna.

... » Leggi tutto