Viaggio nella galleria dell’A26 dopo il crollo della volta: immagini shock e incertezza su riapertura

Genova. Prosegue l’intervento dei tecnici di Autostrade per l’Italia all’interno della galleria Bertè della A26, che ieri sera è stata interessata da il crollo di un parte della volta.

E questa mattina, i colleghi di Genova24.it sono andati a vedere in prima persona quale è la situazione, accompagnati dal personale di Aspi, che ha condotto i giornalisti dentro la galleria in questione, e hanno raccolto le immagini che vedete in questo articolo.

... » Leggi tutto