Alla Befana ciaspolata in quota sulle Alpi Marittime verso cima Marta

Un fine settimana in Alta Valle Argentina per iniziare l’anno nuovo sulla neve. Ci porteremo in quota per seguire la strada ex-militare Garezzo-Melosa, dalla bassa di Sanson fino a Cima Marta, dove potremo godere della spettacolare vista a 360°, sia sul versante francese, Parco del Mercantour, sia su quello piemontese delle Alpi Marittime, e ruotando le Alpi Liguri con la vetta del Saccarello e a scendere fino al mare.

Punto di ritrovo, Rifugio Realdo all’interno del borgo omonimo alle 8.30 di lunedì (se arrivate con un pò di anticipo troverete un buon caffè …). Chi volesse prenderla comoda potrà salire la domenica, cena insieme alla guida, pernottamento e colazione per essere pronti al via.

