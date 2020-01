Bordighera festeggia Capodanno, migliaia in piazza per salutare il 2020

Bordighera. Migliaia di persone hanno atteso in piazza Garibaldi l’arrivo del 2020. Per la prima volta la “Città delle Palme” ha festeggiato all’aperto il Capodanno. Tanta la voglia di ballare, cantare e divertirsi di bordigotti e foresti che, grazie alla sicurezza garantita da un cordone di forze dell’ordine (carabinieri, polizia locale e protezione civile) hanno festeggiato in sicurezza in una piazza gremita e completamente pedonale per l’occasione.

La festa è iniziata alle 22, con Beppe De Marco e Marco Vallotta, speaker e dj di RDS 100% Grandi Successi, e con i quattro componenti dei Bop Frog, storica cover band romana che ha accompagnato i presenti verso il conto alla rovescia con un repertorio che comprende le più celebrinhit pop, rock e dance internazionale, dagli anni Settanta ad oggi.

