Capodanno, la cronaca della notte: incendi da Albenga ad Albisola e ricoveri per abuso di alcol

Savona. Un Capodanno tutto sommato tranquillo, fortunatamente, quello trascorso in provincia di Savona. La notte infatti è stata costellata di piccoli interventi, ma nulla di paragonabile a quanto accaduto un anno fa, con l’incendio che uccise l’ex poliziotto Walter Cucovaz (leggi).

Quest’anno, invece, i sanitari si sono dovuti occupare più che altro di soccorrere qualche ubriaco, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati da piccoli roghi causati dai petardi. Prima della mezzanotte i pompieri hanno operato ad Albenga e Ortovero, per cassonetti andati a fuoco; successivamente sono intervenuti ad Albisola per un incendio di lieve entità in un cantiere.

