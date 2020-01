C’è l’ordinanza anti-botti, ma Ventimiglia sembra Napoli

Ventimiglia. Non solo petardi, ma persino fuochi d’artificio: veri e propri, quanto improvvisati spettacoli pirotecnici che hanno illuminato la notte di San Silvestro nella città di confine. Peglia, Seglia, Gallardi, Torri, Bevera, Calvo e non solo. Nell’intero territorio comunale giovani e meno giovani si sono divertiti in barba all’ordinanza emessa dal sindaco Gaetano Scullino, che ha vietato l’esplosione di mortaretti e affini sia per tutelare la pubblica incolumità che per sensibilizzare la popolazione verso la tutela degli animali.

Nel cielo notturno si sono viste anche diverse lanterne, nonostante la protezione civile avesse lanciato, tramite il consigliere Marcello Bevilacqua, un monito alla popolazione, chiedendo di non utilizzarle per non innescare involontari incendi.

