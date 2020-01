Da Ventimiglia il messaggio ecologista di Marco Florio, l’uomo che pulisce le spiagge per amore del mare

Ventimiglia. Da un anno e mezzo non esce mai di casa senza portarsi nello zaino guanti da giardiniere e sacchetto. Va in spiaggia o sulla ciclabile e inizia a raccogliere rifiuti. Perché? Quando glielo chiediamo Marco Florio allarga le braccia e risponde: «Amo la natura, amo il mare e per questo li tutelo». Semplice, no?

Marco, 49 anni, residente a Ventimiglia, è il primo runner ambientalista della provincia di Imperia. Ha iniziato ormai da tempo a dedicarsi alla tutela della natura. Lo fa senza altri scopi se non quello di evitare che la spazzatura finisca in mare. E così trascorre ore e ore sulle spiagge della città che ama a raccogliere bottiglie di plastica, mozziconi di sigarette e tutto quello che trova. «L’ultima volta c’erano anche due carcasse di motorini, quattro pneumatici di un camion e una stufa», racconta.

