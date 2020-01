Il danno del capodanno

“Odio questi capodanni a scadenza fissa che fanno della vita e dello spirito umano un’azienda commerciale col suo bravo consuntivo e il suo bilancio preventivo per la nuova gestione. Essi fanno perdere il senso della continuità della vita e dello spirito. Si finisce per credere sul serio che tra un anno e un anno ci sia una soluzione di continuità e che incominci una novella istoria, e si fanno propositi e ci si pente degli spropositi”. Il piccolo grande uomo Antonio Gramsci proseguiva il suo argomentare proponendo, come soluzione a tanta assurdità, l’avvento del socialismo che avrebbe dovuto scaraventare “nell’immondezzaio tutte queste date che ormai non hanno più nessuna risonanza nel nostro spirito e, se ne creerà delle altre, saranno almeno le nostre, e non quelle che dobbiamo accettare senza beneficio d’inventario dai nostri sciocchissimi antenati”

Non posso sapere quale sarebbe stato il giudizio del grande pensatore sardo sullo sviluppo del cosiddetto “socialismo reale” e sulla sua scomparsa, ma rimane il valore attualissimo della prima parte della sua affermazione anche se, mi permetto di chiosare con assoluta modestia, va detto che in natura la circolarità del succedersi delle stagioni comporta la possibilità di individuare un punto che segna la conclusione di un ciclo ed il contemporaneo inizio del successivo. È altresì evidente che in un cerchio ogni punto è contemporaneamente il primo e l’ultimo vanificando in quel modo il nostro concetto di scorrere del tempo, resta il fatto che l’inverno segna la morte, o il sonno profondo, della natura nell’attesa del suo risveglio primaverile. Ma torniamo al Capodanno! Sarebbe facile e forse un po’ stantio recuperare l’argomentazione leopardiana sull’anno nuovo genialmente rappresentata nel suo Dialogo di un venditore d’almanacchi e di un passeggere: “Quella vita chè una cosa bella, non è la vita che si conosce, ma quella che non si conosce; non la vita passata, ma la futura.” In effetti la festa della notte di San Silvestro è spesso più piacevole nell’attesa, nei preparativi, nella speranza, che non nella gestione degli effetti e dei postumi di eccessi ritenuti inevitabili e necessari. La festa in oggetto è, a mio modo di vedere, un perfetto esempio di quello che il mio grande amico Blaise Pascal definiva divertissement, il momento di allontanamento da un qualcosa che ci sembra negativo, doloroso o semplicemente noioso, insomma, la vita! Non trovate sia terribile dover fuggire da ciò che dovremmo amare di più? Non sarebbe più intelligente rendere piacevole e gratificante ogni giorno piuttosto che atttenderne uno per soddisfare quello che riteniamo sia il nostro più vero desiderio? Intanto chiediamoci: ma ciò che voglio è fare tardi la notte e svegliarmi nel pomeriggio del giorno successivo col mal di testa o godermi da sobrio quello che mi concedo solo previa giustificazione alcoolica? Non mi addentro nei dettagli poichè presumo che il senso della domanda retorica appena esposta sia chiaro a tutti.

... » Leggi tutto