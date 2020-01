Le gallerie ora fanno paura, Autostrade promette: “Entro due mesi le controlleremo tutte”

Liguria. Entro due mesi saranno controllate tutte le gallerie della rete italiana. È quanto ha promesso Autostrade al ministero dei trasporti durante il vertice convocato d’urgenza dalla ministra De Micheli dopo il crollo nella galleria Berté della A26 tra Masone e Genova. Al tavolo era presente l’amministratore delegato di Aspi, Roberto Tomasi, volato a Roma a poche ore dall’incontro col presidente Toti.

In questi giorni, comunica Autostrade in una nota, si stanno concludendo i controlli su tutti i 1943 ponti gestiti dalla società, “attestandone lo stato di sicurezza. Contemporaneamente, è in corso di completamento anche il programma di monitoraggi dei cassoni, giunto ormai al 90% delle verifiche. Sulla base di tali monitoraggi, ASPI ha già avviato un rilevante programma di manutenzioni che, nell’ambito della nuova strategia in corso, consente di accelerare fortemente i cantieri sulle opere d’arte: sono previsti circa 500 interventi su ponti e viadotti, per un importo di oltre 370 milioni di euro”.

... » Leggi tutto