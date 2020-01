Savona, Capodanno in piazza Sisto IV: varchi presidiati e quasi 3000 persone in piazza

Savona. Quasi 3000 persone si sono riversate ieri sera in piazza Sisto IV a Savona per attendere l’inizio del nuovo anno. Decisamente più “importanti” le misure di sicurezza rispetto a quanto avvenisse gli anni scorsi in Darsena: l’ingresso in piazza era possibile solo attraverso alcuni varchi presidiati, per monitorare costantemente la capienza massima prevista dal piano di sicurezza. Attivi inoltre controlli per quanto riguardava botti e contenitori di vetro.

“Il 2020 è iniziato splendidamente – è il commento dei tre assessori leghisti Maria Zunato, Roberto Levrero e Massimo Arecco – con condizioni meteo ottimali ed una grande partecipazione della cittadinanza, che ancora una volta ha dimostrato di aver voglia di vivere la propria città”.

