Sanremo. C’erano più di 150 temerari, stamane, per salutare con un tuffo in mare l’inizio del 2020. Erano ai “Bagni Nettuno”, sulla passeggiata Vittorio Emanuele II, per il il tradizionale “Cimento Invernale”.

Giunto alla sua 47esima edizione, è organizzato dalla Canottieri Sanremo Asd con il Patrocinio del Comune di Sanremo.

