Tennis, Coppa d’Inverno: quarto posto finale per la Liguria

Savona. È la rappresentativa del Lazio ad aggiudicarsi la Coppa d’Inverno 2019, dodicesima edizione della gara a squadre per rappresentative regionali Under 14 riservata alle annate 2006 e 2007.

Nell’ultima giornata della final four, andata in scena sui campi del centro tecnico federale di Tirrenia, il team laziale ha confermato il suo ruolo di prima testa di serie superando per 4-2 il Piemonte, numero due del tabellone, laureandosi campione d’Italia.

... » Leggi tutto