A10, l’incubo “imbottigliamento” ricomincia: incidente e coda di oltre 3km tra Orco e Spotorno

Orco Figlino-Spotorno. Ennesimo incidente e scatta nuovamente l’incubo “imbottigliamento” in autostrada. Il sinistro, infatti, ha creato lunghe code e rallentamenti.

L’incidente è avvenuto tra Orco Feglino e Spotorno, in direzione Savona, in prossimità dell’autogrill e ha visto coinvolta una sola auto guidata da una donna. Dinamica ancora in via di accertamento, ma pare abbia “fatto tutto da sola”, perdendo il controllo del mezzo e andando ad impattare il guardrail.

