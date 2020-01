Al via gli ultimi due appuntamenti della rassegna “70 anni in 7 giorni – musica e racconti del Festival di Sanremo”

Sanremo. Ultimi due appuntamenti della rassegna “70 anni in 7 giorni – musica e racconti del Festival di Sanremo”. Il 3 gennaio dalle 17.30 in piazza Bresca a Sanremo andranno in scena i Linda Blumen con gli anni ‘2000 e sabato 4 gennaio sempre dalle 17.30 con Christian G. in piazza Eroi Sanremesi – Fontana Siro Carli.

L’evento, ripercorre la storia della manifestazione musicale con la riproposta delle canzoni più famose intrecciate con gli aneddoti e i racconti di Claudio Porchia, autore del libro “Sanremo Story”.

... » Leggi tutto