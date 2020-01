Ancora code su A10 e A26, traffico in tilt anche sull’Aurelia

Liguria. Ancora una giornata da incubo per la viabilità autostradale in Liguria e nel savonese: il lungo serpentone di auto e mezzi pesanti inizia tra Arenzano e Voltri, sulla A10, e termina sulla A26 all’altezza di Masone. Le cose non vanno meglio tra Savona e Varazze: ancora code e forti disagi per utenti e automobilisti.

Restano i restringimenti sui viadotti Fado e Pecetti e soprattutto lo scambio di carreggiata con riduzione di corsie in corrispondenza della galleria Bertè, dove il 30 dicembre è crollato un pezzo della volta. Da Autostrade non arrivano informazioni sui tempi di apertura e la situazione è complicata dall’inchiesta della procura di Genova che indaga per disastro colposo.

