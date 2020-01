Antincendio boschivo, dalla Regione un contributo straordinario ai coordinamenti provinciali di protezione civile e Aib

Regione. La Regione Liguria ha approvato l’erogazione di un contributo straordinario complessivo pari a 280 mila euro a favore dei coordinamenti provinciali del volontariato di antincendio boschivo e protezione civile di Genova, Imperia, Savona e La Spezia a titolo di ristoro per le attività di supporto e coordinamento operativo delle squadre di volontari Aib, effettuate nel corso del 2019, in occasione degli interventi sugli incendi boschivi e per l’organizzazione delle squadre pronte a partire, richieste dalle sale operative del corpo nazionale dei vigili del fuoco. Lo annuncia il consigliere regionale Angelo Vaccarezza.

Il contributo è ripartito in quota parte, pari al 50% dell’importo disponibile, in misura uguale a favore di ciascun coordinamento provinciale del volontariato Aib e PC (35.000 euro) per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale di sicurezza da destinare ai nuovi volontari Aib in corso di formazione e, per il restante 50% dell’importo disponibile, ripartito in proporzione al numero di volontari aventi i requisiti operativi previsti dal piano regionale antincendio boschivo Aib, estratto dal portale regionale Zerogis alla data del 15 novembre 2019, da destinare al potenziamento delle squadre di volontari Aib (coordinamento provinciale di Genova 39.701 euro, Imperia 33.793 euro, Savona 46.763 euro, La Spezia 19.743 euro).

