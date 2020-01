Autostrada A10, anomalie e paradossi nella riduzione dei pedaggi: il racconto di un lettore

Savona. “La situazione del pedaggio della tratta Genova Aeroporto – Savona dell’autostrada A10 sta diventando sempre più paradossale”. Lo riporta un nostro lettore nel giorno in cui sono scattate le riduzioni delle tariffe e sono altre le segnalazioni arrivate in queste ore.

A partire da oggi, infatti, come riportato alla pagina di Autostrade per l’Italia è attiva la riduzione del 50% sulla tratta compresa tra i caselli di Genova Prà e Varazze. “Tuttavia per chi si sposta tra i caselli di Genova Aeroporto e Savona, tratta che comprende al suo interno il segmento a pedaggio ridotto Genova Prà – Varazze, tale riduzione non è prevista, nonostante i disagi siano esattamente gli stessi se non peggiori” aggiunge.

