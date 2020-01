Grave epidemia di gastroenterite in Costa Azzurra, evitare i luoghi affollati

Avviso per chi si reca nella vicina Francia, sia per lavoro che per turismo. Secondo quanto riportato da Nice-matin infatti, in Costa Azzurra sarebbe in atto una grave epidemia di gastroenterite. Si tratta di un’infezione altamente contagiosa dell’apparato digerente. I suoi sintomi: vomito, diarrea acuta, febbre, mal di testa, perdita di appetito e affaticamento.

Sebbene possa essere di origine batterica, questa malattia è principalmente causata da un virus, in grado di sopravvivere tra le otto ore e una settimana. “Il paziente rimane estremamente contagioso per tre giorni”, spiega al quotidiano nizzardo il dottor Luc Terramorsi, che aggiunge: “È meglio, durante questo periodo, evitare i luoghi con molto affollati”. I soggetti più a rischio sono bambini ed anziani.

