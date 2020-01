Incassi, il casinò di Sanremo chiude il 2019 con il segno più rispetto l’anno prima

Sanremo. Rocco Papaleo al Teatro dell’Opera, Los Locos, Massimo Bagnato e Gin & the Fitz al Roof Garden, musica, allegria e tanta fortuna sono state le componenti vincenti dello splendido Capodanno del Casinò di Sanremo. Le sale da tutto esaurito, con i clienti che hanno ballato nel dopoteatro con Rocco Papaleo, impegnato anche in un allegro countdown, hanno decretato il successo della serata che, come da tradizione, ha portato fortuna a tanti clienti.

Sono stati infatti assegnati ben 8 super jackpot del valore di Euro 4,999 nella sola serata del 31 dicembre, con un giocatore toscano che ha festeggiato il Capodanno con una vincita di € 20,000.

