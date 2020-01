Meteo, nuvole (ma senza pioggia) alternate a schiarite sulla Liguria

Liguria. Correnti umide meridionali interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni determinando qualche debole pioggia sul settore centro-orientale tra venerdì e sabato. Temperature sempre su valori miti.

Secondo gli esperti del Centro Limet, per oggi (giovedì 2 gennaio) avremo al mattino nubi su imperiese, savonese di ponente e spezzino. Sul resto della regione bel tempo a parte qualche nube bassa sui versanti padani centro-occidentali senza conseguenze. Nel pomeriggio e in serata infittimento delle nubi a ponente, in estensione al centro-levante prima di notte. Non sono attese piogge.

