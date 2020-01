Regione, il PD: “Ecco la verità, nel Milleproroghe rinnovate ed estese tutte le misure per la Liguria”

Regione. Il gruppo PD regionale illustra le misure approvate nel Milleproroghe per la comunità ligure, ma l’attacco al presidente Toti è dietro l’angolo.

Nello specifico, fanno presente dal partito democratico, è stata approvata “la possibilità di estendere fino a 3 anni lo stato di emergenza a seguito del crollo del ponte Morandi, anche se il limite generale è di 2 anni”, allo stesso tempo, “la proroga per un anno dei 300 lavoratori assunti con contratti a tempo determinato da Comune, Regione e partecipate (10 milioni di euro)”, “la proroga delle 20 persone assunte dall’Autorità di Sistema portuale (1 milione di euro)”, “la proroga per 6 anni della concessione della compagnia portuale di Savona (con 1 milione in più per remunerare la riduzione di ore lavorate)”.

